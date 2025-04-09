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Мир

Макрон заявил, что Франция может признать Палестинское государство уже летом

Франция
время публикации: 09 апреля 2025 г., 21:35 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 21:35
Макрон заявил, что Франция может признать Палестинское государство уже летом
Manon Cruz, Pool via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5 заявил, что Франция может признать Палестинское государство уже в июне этого года. Обозреватели отмечают, что это может свидетельствовать о значительном изменении французской политики на Ближнем Востоке.

Говоря о признании Палестинского государства, Макрон подчеркнул, что это решение будет принято "не в угоду кому-либо", а потому что "это справедливо" и потому, что он "хочет участвовать в этом процессе".

Макрон отметил, что это может произойти на конференции, посвященной созданию Палестинского государства и намеченной на июнь. Он выразил надежду, что Франции совместно с Саудовской Аравией удастся продвинуть процесс признания государства Палестина и другими странами.

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