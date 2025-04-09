Макрон проведал раненных палестинцев: "Недопустимо использовать гуманитарную помощь как оружие"

Президент Франции Эммануэль Макрон, побывавший с визитом в Египте, посетил расположенный на северо-востоке Синайского полуострова аль-Ариш – основной транзитный пункт поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.

Глава государства встретился с сотрудниками гуманитарных организаций и медиками. В местной больнице он проведал больных и раненных палестинцев, вывезенных из сектора. "Ситуация стала невыносимой. Она никогда не была настолько серьезной", – заявил Макрон.

Он призвал к скорейшему возобновлению перемирия и поставок в сектор гуманитарной помощи, а также, отмечает Le Monde, заявил о недопустимости использования Израилем этой помощи как оружия войны.