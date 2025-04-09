Макрон проведал раненных палестинцев: "Недопустимо использовать гуманитарную помощь как оружие"
время публикации: 09 апреля 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 11:58
Президент Франции Эммануэль Макрон, побывавший с визитом в Египте, посетил расположенный на северо-востоке Синайского полуострова аль-Ариш – основной транзитный пункт поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.
Глава государства встретился с сотрудниками гуманитарных организаций и медиками. В местной больнице он проведал больных и раненных палестинцев, вывезенных из сектора. "Ситуация стала невыносимой. Она никогда не была настолько серьезной", – заявил Макрон.
Он призвал к скорейшему возобновлению перемирия и поставок в сектор гуманитарной помощи, а также, отмечает Le Monde, заявил о недопустимости использования Израилем этой помощи как оружия войны.
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