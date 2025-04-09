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Ближний Восток

Макрон проведал раненных палестинцев: "Недопустимо использовать гуманитарную помощь как оружие"

Газа
Франция
Египет
Эмманюэль Макрон
время публикации: 09 апреля 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 11:58
Макрон проведал раненных палестинцев: "Недопустимо использовать гуманитарную помощь как оружие"
Egyptian Presidency Media Office via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон, побывавший с визитом в Египте, посетил расположенный на северо-востоке Синайского полуострова аль-Ариш – основной транзитный пункт поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.

Глава государства встретился с сотрудниками гуманитарных организаций и медиками. В местной больнице он проведал больных и раненных палестинцев, вывезенных из сектора. "Ситуация стала невыносимой. Она никогда не была настолько серьезной", – заявил Макрон.

Он призвал к скорейшему возобновлению перемирия и поставок в сектор гуманитарной помощи, а также, отмечает Le Monde, заявил о недопустимости использования Израилем этой помощи как оружия войны.

Ближний Восток
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