Глава Генштаба ЦАХАЛа и генералы отметили Седер Песах с военнослужащими

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел Седер Песах в укрепленном пункте ЦАХАЛа Мево-Дотан в северной Самарии с бойцами разведроты бригады "Нахаль", которые потеряли 27 солдат и командиров с 7 октября, и сотни их сослуживцев были ранены в боях.

Замир прочел праздничную молитву с бойцами, пообщался с их командирами и поблагодарил военнослужащих-срочников, контрактников и резервистов за службу, после чего они все вместе сели за праздничный стол и читали Агаду. Эяль Замир принес с собой "Агаду Свободы", которую ему подарила накануне праздника освобожденная из плена террористов военнослужащая Наама Леви.

Командующий Северным округом генерал-майор Ури Гордин отметил праздник с бойцами 94-го батальона на укреппункте Довев. Командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор отметил праздник с бойцами и командирами бригады "Гивати" в районе Рафиаха в секторе Газы. Командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блот отметил праздник с бойцами 50-батальона бригады "Иегуда".