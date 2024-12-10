Хуситы утверждают, что нанесли удары по двум эсминцам США и по трем грузовым судам

Боевики йеменского экстремистского движения "Ансар Аллах" (хуситы) утверждают, что ими были нанесены удары по двум эсминацам США и трем кораблям снабжения в Аденском заливе.

В заявлении представителя движения Яхья Сариа, которое транслировалось телеканалом Al Masirah, говорилось, что в атаке были задействованы военно-морские силы, ракетные войска и подразделение БПЛА хуситов. Удар по кораблям был нанесен вскоре после того, как они покинули порт Джибути.

Йеменские боевики также сообщили о нанесении утром 10 декабря двух ударов по военным объектам Израиля в Яффо и Ашкелоне с помощью беспилотников. (Во вторник, 10 декабря, не было зафиксировано проникновения йеменских беспилотников в воздушное пространство Израиля).