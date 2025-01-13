ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Байт-Хануне, взрывы слышны до Ашдода

ВВС ЦАХАЛа атакуют террористов и инфраструктуру ХАМАСа в Байт-Хануне, где в субботу, 11 января, погибли четверо израильских военнослужащих. Телеканал "Кешет-12" сообщил, что взрывы из сектора Газы слышны в Ашдоде.

Ранее в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" корреспондент Итай Блюменталь рассказал, что, по оценкам военных, в Байт-Хануне остаются десятки боевиков ХАМАСа и других террористических группировок. За год, прошедший с момента как ЦАХАЛ покинул Байт-Ханун, в городе была частично восстановлена террористическая инфраструктура. Военные считают, что потребуется еще несколько недель для полной "зачистки" этого района. Пока это не сделано, остается угроза ракетных обстрелов для жителей приграничных районов, и невозможно возобновить движение поездов в Сдерот.