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Израиль

"Кан-11": на случай срыва сделки с ХАМАСом ЦАХАЛ планирует расширить операцию на севере Газы

Газа
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 12 января 2025 г., 21:59 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 22:19
"Кан-11": на случай срыва сделки с ХАМАСом ЦАХАЛ планирует расширить операцию на севере Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ работает над планом расширения операции на севере сектора Газы на случай, если сделка по возвращению заложников вновь сорвется. Об этом в вечернем выпуске на телеканале "Кан-11" рассказал военный корреспондент Итай Блюменталь.

По информации "Кан-11", операция будет распространена на новые районы сектора.

Кроме того, ЦАХАЛ продолжает операции в Байт-Лахии, Джабалии и Байт-Хануне, где в субботу, 11 января, погибли четверо военнослужащих. По оценкам военных, в этом городе остаются десятки боевиков ХАМАСа и других террористических группировок. За год, прошедший с момента как ЦАХАЛ покинул Байт-Ханун, в городе была частично восстановлена террористическая инфраструктура. По оценкам военных, потребуется еще несколько недель для полной "зачистки" этого района. Пока это не сделано, остается угроза ракетных обстрелов для жителей приграничных районов, и невозможно возобновить движение поездов в Сдерот.

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