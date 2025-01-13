Предъявлены обвинения террористу, убившему 83-летнюю Людмилу Липовскую

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 28-летнего Ибрагима Шалхуба из Туль-Карема за совершение теракта в Герцлии, в результате которого была убита 83-летняя Людмила Липовская. Ибрагиму Шалхубу вменяется убийство при отягчающих обстоятельствах, совершиние теракта и незаконное хранение ножа.

По данным обвинительного заключения, ранее Шалхуб был осведомителем Общей службы безопасности (ШАБАК). Через некоторое время после прекращения его работы с ШАБАКом и переезда на территорию Израиля его родственники прервали с ним контакты, и тогда обвиняемый решил совершить теракт, убив еврея.

Для осуществления своего замысла Шалхуб купил длинный и острый кухонный нож в магазине в Герцлии за два дня до совершения теракта. На следующий день, взяв этот нож с собой, обвиняемый искал подходящее место для совершения нападения, изучая окрестности коммерческого центра в Герцлии. В день нападения он вооружился двумя кухонными ножами – новым и одним дополнительным – и утром направился в коммерческий центр.

Он увидел 83-летнюю Людмилу Липовскую, которая ждала свою дочь возле хостеля, набросился на нее с ножом и нанес ей не менее 11 ударов в верхнюю часть тела. Во время нападения он кричал "Аллах Акбар" и читал молитву на арабском языке. Он продолжал бить пострадавшую ножом до тех пор, пока двое охранников почтового отделения, расположенного неподалеку, не пришли на помощь и не открыли огонь.

Шалхуб был ранен, он упал на землю, но встал и попытался напасть с ножом на охранников, после чего был ранен повторно.

Людмила Липовская была доставлена в больницу, где вскоре скончалась от полученных ранений.

Прокуратура просит продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.