На пляже в Хадере обнаружена мертвая полутораметровая средиземноморская акула

Средиземноморская серая акула (или песочная акула) длиной около полутора метров была обнаружена мертвой на берегу в Хадере. В Управление природы и парков обратилась женщина, которая увидела тушу мертвой акулы во время прогулки по берегу.

На место происшествия прибыли инспекторы Управления, которые доставили акулу для проведения вскрытия и выяснения причины смерти в Центр спасения морских черепах в Михморете.

Доктор Дани Морик, проводивший вскрытие, отметил, что в отличие от беременной самки акулы, которая была обнаружена несколько недель назад с рыболовными крючками в желудке, у нынешней находки в желудке крючков не было, был обнаружен небольшой рыболовный крючок и оборванная леска у нее во рту, а также характерное отверстие в углу рта от рыболовного крючка.

Доктор Янив Леви, участвовавший в исследовании туши акулы, отметил, что при рыбной ловле получают увечья и даже гибнут многие представители охраняемых видов, обитающих в Средиземном море. Подобные травмы специалисты видят и у морских черепах, которые поступают на лечение после того, как попадаются на крючки с приманкой или запутываются в рыболовных сетях.

Ученые проверили, была ли эта акула ранее известна специалистам, однако у нее не было чипа с идентификационным номером, таким образом, эта акула не помечалась ранее и ее передвижения не отслеживались.

В районе водосброса электростанции в Хадере ежегодно собирается несколько десятков акул, принадлежащих, в основном, к двум видам: серая и черноперая акула. Серая акула достигает четырех метров в длину, ее вес составляет около 350 килограммов, а ее спинной плавник чуть закруглен. Черноперая акула достигает двух с половиной метров и весит около 100 килограммов. На конце ее плавника черное пятно.

Оба вида находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова и непреднамеренного вреда при рыболовстве. Случайно пойманных акул, как правило, выбрасывают обратно в море – но часто умирающими или уже мертвыми. В Израиле акулы имеют большое значение для сохранения морских экосистем, они сокращают численность слабых и медленных животных, укрепляя другие виды и морскую среду, в целом.