ЦАХАЛ в Сирии. Буферная зона, арсеналы, планы. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарий военного обозревателя Давида Шарпа, касающийся событий на северном фронте.

В этом выпуске: почему Израиль продолжает активные действия в Сирии, как исторические причины и современные угрозы определяют израильскую стратегию безопасности.

Почему Сирия остается одним из главных врагов Израиля и какую угрозу представляет накопленный ею военный потенциал? В чем причина того, что уничтожение химического оружия, баллистических ракет и систем ПВО в Сирии является приоритетом для Израиля?

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".