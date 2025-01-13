Reuters: Катар передал Израилю и ХАМАСу "окончательный" проект соглашения

Катар, выступающий посредником при непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня в секторе Газы, освобождении заложников и дальнейшем будущем сектора, передал Израилю и ХАМАСу "окончательный" проект соглашения. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает информационное агентство Reuters.

По информации источника, знакомого с переговорами, после полуночи во время встречи руководителей израильских разведструктур, ближневосточного посланника избранного президента Дональда Трампа и премьер-министром Катара удалось достичь прорыва в переговорах.

Накануне избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News выразил надежду на то, что соглашение будет достигнуто еще до завершения каденции президента Джо Байдена. При этом Вэнс заявил, что продвижение стало возможным после прямых и недвусмысленных угроз со стороны Трампа. "ХАМАС боится последствий", – сказал он.

На этом фоне выходящая в Лондоне газета "Аль-Кудс аль-Араби", поддерживаемая Катаром, пишет: "Переговоры в Катаре идут быстрыми темпами уже несколько недель, и сейчас наметился явный прогресс". По сведениям редакции этого издания, сделка предусматривает освобождение заложников в два этапа – сначала, после объявления прекращения огня, будут отпущены женщины, пожилые люди, больные и лица, входящие в "гуманитарную группу". Одновременно должен быть осуществлен масштабный вывод сил израильской армии из некоторых районов Газы. При этом силы ЦАХАЛа временно останутся на "оси Нецарим" (в центре сектора) и в "Филадельфийском коридоре" (на юге сектора, вдоль границы с Египтом). В публикации приводятся слова некого высокопоставленного источника в сфере безопасности, который отметил, что при необходимости демонтаж укреплений ЦАХАЛа в этих районах можно осуществить "относительно быстро".

В ходе реализации первого этапа предполагается обсудить вопрос освобождения второй группы заложников, в которую входят военнослужащие и молодые мужчины, пишет "Аль-Кудс аль-Араби". Соглашение также включает возвращение тел похищенных, несмотря на опасения, что хамасовцы скажут, что некоторые тела найти невозможно.

По сведениям "Аль-Кудс аль-Араби", ХАМАС готов на реализацию такого соглашения, если получит гарантии, что Израиль не возобновит боевые действия после окончания соглашения о прекращении огня.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" заявляет, что "Израиль заинтересован в буферной зоне на севере и на востоке Газы глубиной в два километра". Удастся ли внести это в соглашение, непонятно.

Есть еще один пункт, по которому не удается пока договориться: Израиль настаивает на депортации освобождаемых заключенных "с кровью на руках" (то есть террористов-убийц), которые были приговорены к пожизненным срокам.

Открытым остается и вопрос о том, как и кем будет осуществляться управление Газой после войны. Но эта тема не обсуждается в рамках соглашения "об обмене".

По данным телеканалов "Аль-Арабия" и "Аль-Хадат", переговоры в Дохе, начавшиеся 12 января, завершатся сегодня. Подтверждается, что есть "ощутимый прогресс по многим нерешенным вопросам".