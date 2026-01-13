Силы ЦАХАЛа обнаружили шестерых вооруженных боевиков на западе Рафиаха

Во вторник, около 20:00, наблюдатели ЦАХАЛа заметили шестерых вооруженных боевиков на западе Рафиаха, на юге сектора Газы.

Сразу после обнаружения к указанной точке выдвинулись танки и открыли огонь по террористам. Террористы обстреляли один из танков, после чего завязалась перестрелка, сопровождавшаяся ударами сил ВВС ЦАХАЛа.

На данный момент ликвидированы двое террористов. Военные продолжают прочесывать местности в поисках остальных боевиков, инцидент, являющийся грубым нарушением соглашения о прекращении огня, не завершен.