Силы ЦАХАЛа обнаружили шестерых вооруженных боевиков на западе Рафиаха
время публикации: 13 января 2026 г., 20:50 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 20:50
Во вторник, около 20:00, наблюдатели ЦАХАЛа заметили шестерых вооруженных боевиков на западе Рафиаха, на юге сектора Газы.
Сразу после обнаружения к указанной точке выдвинулись танки и открыли огонь по террористам. Террористы обстреляли один из танков, после чего завязалась перестрелка, сопровождавшаяся ударами сил ВВС ЦАХАЛа.
На данный момент ликвидированы двое террористов. Военные продолжают прочесывать местности в поисках остальных боевиков, инцидент, являющийся грубым нарушением соглашения о прекращении огня, не завершен.