Снова сирены в центре Израиля
время публикации: 28 февраля 2026 г., 16:35 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 16:35
15:50: Сирены раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в центральных районах Израиля - Гуш-Дане, округах Шфела, Лахиш, Шарон, Яркон, в Самарии, в Иудейской низменности.
16:04: Снова сирены в Гуш-Дане, округах Шфела, Лахиш, Шарон, Яркон, в Самарии.
16:11: Снова сирены в Гуш-Дане, округах Шфела, Лахиш, Шарон, Яркон, в Самарии.
16:33: Снова сирены в Гуш-Дане, округах Шфела, Лахиш, Шарон, Яркон.