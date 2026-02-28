x
Израиль

Снова сирены в центре Израиля

Цева адом
время публикации: 28 февраля 2026 г., 16:35 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 16:35
Снова сирены в центре Израиля
Фото NEWSru.co.il

15:50: Сирены раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в центральных районах Израиля - Гуш-Дане, округах Шфела, Лахиш, Шарон, Яркон, в Самарии, в Иудейской низменности.

16:04: Снова сирены в Гуш-Дане, округах Шфела, Лахиш, Шарон, Яркон, в Самарии.

16:11: Снова сирены в Гуш-Дане, округах Шфела, Лахиш, Шарон, Яркон, в Самарии.

16:33: Снова сирены в Гуш-Дане, округах Шфела, Лахиш, Шарон, Яркон.

