Офис премьер-министра Нетаниягу прокомментировал атаку ЦАХАЛа по целям около Хан-Юниса
время публикации: 13 июля 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 14:37
Из офиса премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщили, комментируя действия ЦАХАЛа около Хан-Юниса: "Еще в самом начале войны премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал приказ о ликвидации лидеров ХАМАСа. Премьер-министр в курсе всех последних событий и и продолжает получать регулярные обновления. В течение дня премьер-министр проведет оценку ситуации с представителями военных и сил безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги".
Ранее из канцелярии министра обороны Йоава Галанта сообщили, что министр проводит оценку оперативной ситуации с начальником генштаба Герци А-Леви и главой ШАБАКа Роненом Баром.
Ссылки по теме