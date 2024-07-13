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Израиль

Офис премьер-министра Нетаниягу прокомментировал атаку ЦАХАЛа по целям около Хан-Юниса

время публикации: 13 июля 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 14:37
Офис премьер-министра Нетаниягу прокомментировал атаку ЦАХАЛа по целям около Хан-Юниса
Tomer Appelbaum/POOL/Flash90

Из офиса премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщили, комментируя действия ЦАХАЛа около Хан-Юниса: "Еще в самом начале войны премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал приказ о ликвидации лидеров ХАМАСа. Премьер-министр в курсе всех последних событий и и продолжает получать регулярные обновления. В течение дня премьер-министр проведет оценку ситуации с представителями военных и сил безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги".

Ранее из канцелярии министра обороны Йоава Галанта сообщили, что министр проводит оценку оперативной ситуации с начальником генштаба Герци А-Леви и главой ШАБАКа Роненом Баром.

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