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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК сделали заявление по поводу удара по (подземной) цели около Хан-Юниса

время публикации: 13 июля 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 15:09

Совместное заявление ЦАХАЛа и ШАБАКа по поводу удара по (подземной) цели около Хан-Юниса: "В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, ВВС и Южное командование, основываясь на точной разведывательной информации ЦАХАЛа и ШАБАКа, атаковали район, где находились две главные фигуры террористической организации ХАМАС и другие террористы, которые скрывались среди мирного населения. Район, подвергшийся нападению, представлял собой открытую, поросшую кустарником и деревьями, территорию с несколькими зданиями и сараями".

Таким образом подчеркивается, что удар не был нанесен по палаткам, в которых находились беженцы.

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