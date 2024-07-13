ЦАХАЛ и ШАБАК сделали заявление по поводу удара по (подземной) цели около Хан-Юниса

Совместное заявление ЦАХАЛа и ШАБАКа по поводу удара по (подземной) цели около Хан-Юниса: "В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, ВВС и Южное командование, основываясь на точной разведывательной информации ЦАХАЛа и ШАБАКа, атаковали район, где находились две главные фигуры террористической организации ХАМАС и другие террористы, которые скрывались среди мирного населения. Район, подвергшийся нападению, представлял собой открытую, поросшую кустарником и деревьями, территорию с несколькими зданиями и сараями".

Таким образом подчеркивается, что удар не был нанесен по палаткам, в которых находились беженцы.