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Израиль

В Биньямине – Гиват-Аде в бассейне утонула 43-летняя женщина

Погибшие
Несчастные случаи
время публикации: 13 июля 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 15:57
В Биньямине – Гиват-Аде в бассейне утонула 43-летняя женщина
Пресс-служба МАДА

Женщина в возрасте 43 лет утонула в бассейне в Гиват-Аде. Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" обнаружили ее без признаков жизни.

Длительные попытки реанимации оказались безуспешными, и медики были вынуждены констатировать смерть женщины. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Израиль
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