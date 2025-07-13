В Биньямине – Гиват-Аде в бассейне утонула 43-летняя женщина

Женщина в возрасте 43 лет утонула в бассейне в Гиват-Аде. Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" обнаружили ее без признаков жизни.

Длительные попытки реанимации оказались безуспешными, и медики были вынуждены констатировать смерть женщины. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.