Число жертв войны с Ираном выросло до 30 человек: скончалась пострадавшая в Реховоте

49-летняя Лея Москара, иностранная работница с Филиппин, скончалась в больнице от ранений, полученных при попадании иранской баллистической ракеты в дом в Реховоте 15 июня. В течение четырех недель женщина находилась в больнице "Шамир Асаф а-Рофэ" на искусственной вентиляции легких, но врачи оказались бессильны, и в ночь на воскресенье она скончалась.

Как сообщает "Гаарец", Лея проживала в доме, где жили около 40 иностранных работников по уходу – в большинстве своем, граждане Филиппин и Индии.

Сестра погибшей Джой также работала в Израиле в сфере ухода за пожилыми людьми, она находилась рядом с Леей в течение всей ее госпитализации. Представители посольства Филиппин сообщили, что Лея Москара посвятила себя семье, которую оставила дома, она стремилась заработать для своих близких на лучшую жизнь.

В ходе ракетных обстрелов во время операции "Народ как Лев" погибли пятеро граждан Украины, пострадали также граждане многих стран – Судана, Филиппин, Нигерии, Конго, Эритреи и Кот д'Ивуара. Правозащитные организации, занимающиеся помощью иностранным работникам, оказывали помощь многим пострадавшим, ведь медицинская страховка была далеко не у всех. Эти люди жили в пострадавших от ракетных обстрелов домах в Бат-Яме, Бней-Браке, Ришон ле-Ционе и других городах.

ПОТЕРИ ИЗРАИЛЯ

Убиты 28 человек, одна женщина скончалась во время обстрела от сердечного приступа. Среди погибших один военнослужащий, который был в отпуске – остальные погибшие были мирными гражданами. Все жертвы в жилых кварталах или на гражданских объектах. Более 3200 раненых или травмированных (включая тех, кто получил травмы по пути в убежища или нуждался в помощи для выведения из состояния нервного шока).

Полностью или частично разрушено множество жилых домов, десятки тысяч людей лишились своих жилищ или вынуждены были временно их покинуть. Причинен значительный ущерб больнице "Сорока" в Беэр-Шеве и научному институту Вейцмана в Реховоте.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЖЕРТВ РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛОВ ИЗ ИРАНА

1. Дани АВРААМ, 59 лет, из Кирьят-Моцкина, погиб 16.6.2025 в результате попадания иранской баллистической ракеты на территорию нефтеперерабатывающего завода.

2. Исраэль АЛОНИ, 73 года, из Ришон ле-Циона, убит 14.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.3. Белла (Беллина) АШКЕНАЗИ, 94 года, из Бат-Яма, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

4. Евгения БЛИНДЕР, ок. 60 лет, из Ришон ле-Циона, убита 14.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

5. Даси БЛЮ, 77 лет, из Петах-Тиквы, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

6. Яаков БЛЮ, 77 лет, из Петах-Тиквы, убит 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

7. Ноа БОГУСЛАВСКИ, 18 лет, из Арада, выпускница 12-го класса, убита 24.6.2025 иранской баллистической ракетой в Беэр-Шеве, в доме своего друга Эйтана Закса.

8. Настя БУРИК, 7 лет, гражданка Украины, проходила в Израиле лечение от лейкоза, погибла 15.6.2025 вместе со всей семьей (мамой, бабушкой и двоюродными братьями) в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

9. Меир (Миро) ВАКНИН, 56 лет, из Бат-Яма, убит 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

10. Елена ЗАДОВСКИ, 51 год, из Кармиэля. Скончалась в бомбоубежище во время ракетного обстрела из Ирана, 20.6.2025, от сердечного приступа.

11. Михаль ЗАКС, 50 лет, из Беэр-Шевы, убита 24.6.2025 в своем доме баллистической ракетой из Ирана, вместе с сыном Эйтаном и его подругой.

12. Младший сержант Эйтан ЗАКС, 18 лет, из Беэр-Шевы, проходил боевую подготовку в многодоменном подразделении 888 "Рефаим". Убит 24.6.2025 в своем доме ракетой из Ирана, вместе с матерью (Михаль) и подругой (Ноа Богуславски).

13. Дези ИЦХАКИ, 85 лет, из Петах-Тиквы, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

14. Авраам КОЭН, 75 лет, из Бней-Брака, убит 16.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

15. Эти КОЭН-ЭНДЖЕЛ, 74 года, из Рамат-Гана, убита 14.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

16. Ури Йосеф ЛЕВИ, 58 лет, из Хайфы, погиб 16.6.2025 в результате попадания иранской баллистической ракеты на территорию нефтеперерабатывающего завода.

17. Михаэль НАХУМ, 61 год, из Бат-Яма, убит 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

18. Илья ПЕШКУРЕВ, 14 лет, гражданин Украины (двоюродный брат Насти Бурик), погиб 15.6.2025 вместе со всей семьей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

19. Мария ПЕШКУРЕВА, 30 лет, гражданка Украины, приехала в Израиль, чтобы лечить от лейкоза дочку (Настю Бурик), погибла 15.6.2025 вместе со всей семьей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

20. Эфрат САРАНГА, 44 года, из Бат-Яма, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

21. Олена СОКОЛОВА, 54 года, гражданка Украины, приехала в Израиль, чтобы лечить от лейкоза внучку (Настю Бурик), погибла 15.6.2025 вместе со всей семьей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

22. Константин ТУТЕВИЧ, 10 лет, гражданин Украины (двоюродный брат Насти Бурик), погиб 15.6.2025 вместе со всей семьей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Бат-Яме.

23. Игорь ФРАДКИН, 50 лет, из Кирьят-Аты, погиб 16.6.2025 в результате попадания иранской баллистической ракеты на территорию нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

24. Манар аль-Касем Абу аль-Хиджа ХАТИБ, 46 лет, из Тамры, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

25. Манар Диаб ХАТИБ, 41 год, из Тамры, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

26. Хала ХАТИБ, 13 лет, из Тамры, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

27. Шада ХАТИБ, 20 лет, из Тамры, убита 15.6.2025 в результате ракетного обстрела из Ирана.

28. Наоми ШААНАН, 73 года, из Беэр-Шевы, убита 24.6.2025 в своем доме баллистической ракетой из Ирана.

29. Ивет ШМИЛОВИЧ, 95 лет, из Петах-Тиквы, пережившая Катастрофу. Убита 15.6.2025 баллистической ракетой из Ирана.

30. Лея МОСКАРА, 49 лет, гражданка Филиппин. Работала в Израиле в сфере ухода за пожилыми людьми. Умерла 13.07.2025 в больнице от травм, полученных при попадании баллистической ракеты в дом, где она проживала в Реховоте 15.06.2025.