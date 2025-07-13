Прибрежное шоссе ("Квиш а-Хоф") будет перекрыто в полночь до 05:00 понедельника

Компания "Нетивей Аялон" сообщает, что для проведения инфраструктурных работ на этой неделе будут перекрыты некоторые ключевые трассы. Будет также приостановлено движение поездов.

Так, в ночь на понедельник, 14 июля, будет перекрыто шоссе номер 2 (Прибрежное шоссе, "Квиш а-Хоф") в южном направлении на участке от развязки Нетания до развязки Гешер а-Шалом, шоссе будет перекрыто с полуночи воскресенья до 05:00 понедельника.

Перекрытие шоссе осуществляется в связи с проведением работ по подъему и установке мостов с указателями в рамках проекта "Нетивим Меирим". В связи с перекрытием шоссе изменятся маршруты, которыми можно будет пользоваться для движения на юг: транспортное движение будет перенаправлено на улицы Петах-Тиквы, Шдерот Бен-Цви и до моста Гешер а-Шалом. Въезд со второго шоссе в южном направлении от Гешер а-Шалом будет работать в обычном режиме.

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что в четверг, 17 июля, в 23:00 будет полностью перекрыто транспортное движение по шоссе 20 (Скоростное шоссе Аялон) в обоих направлениях от развязки А-Мапилим до развязки Шиват а-Кохавим, движение будет вновь открыто лишь в пятницу, 18 июля в 17:00. Для тех, кто будет ехать в северном направлении, будут открыты съезды с шоссе 20 на развязку Шиват а-Кохавим и въезд обратно на шоссе 20, чтобы можно было объехать перекрытие дороги и продолжить движение на север.

В эти же даты будет временно остановлено движение поездов между станциями "Тель-Авив Савидор Мерказ" и "Бейт-Иегошуа", непрерывная поездка будет невозможна. В связи с проведением инфраструктурных работ поезда с юга будет завершать поездку на станции "Тель-Авив Савидор Мерказ", а поезда с севера будут заканчивать путь на станции "Бейт Иегошуа". Станции "Герцлия" и "Тель-Авив Университет" будут закрыты для обслуживания.

Изменения связаны с инженерными работами в районе железнодорожной станции в Герцлии, в ходе которых будут строиться два моста из металла и бетона, которые соединят две части станции.