Причиной многокилометровой пробки на 431-м шоссе стало взрывное устройство на обочине

431-е шоссе между развязками Аялон и Ришон Даром было перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях в то время, когда большинство израильтян возвращаются с работы. Движение было остановлено из-за подозрительного предмета на обочине, завернутого в флаг Израиля.

Радиостанция "Кан Бет" передала: полицейские саперы установили, что предмет на обочине был взрывным устройством, оно было обезврежено.

По оценкам полиции, взрывное устройство не было специально установлено, а выпало из транспортного средства при его перевозке.

По данным на 18:30, шоссе открыто вновь для движения транспорта.