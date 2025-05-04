Причиной многокилометровой пробки на 431-м шоссе стало взрывное устройство на обочине
время публикации: 04 мая 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 18:56
431-е шоссе между развязками Аялон и Ришон Даром было перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях в то время, когда большинство израильтян возвращаются с работы. Движение было остановлено из-за подозрительного предмета на обочине, завернутого в флаг Израиля.
Радиостанция "Кан Бет" передала: полицейские саперы установили, что предмет на обочине был взрывным устройством, оно было обезврежено.
По оценкам полиции, взрывное устройство не было специально установлено, а выпало из транспортного средства при его перевозке.
По данным на 18:30, шоссе открыто вновь для движения транспорта.
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