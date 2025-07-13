Правительство обосновало свое намерение уволить юридического советника

Правительство представило ответ на апелляцию против решения кабинета министров уволить юридического советника правительства Галди Баарав-Миару. Ответ был подан с опозданием после того, как БАГАЦ предоставил дополнительное время для формирования позиции.

"Необходимо отклонить на корню попытку навязать правительству продолжение сотрудничества с оппозиционным юридическим советником, которая активно срывает шаги правительства, направленные на реализацию политики в кардинальных для выполнения его обязанности вопросах. Эта ситуация ставит общественность перед противоречащим основам демократии фактом паралича власти и тяжелейшего удара по работе правительства", – говорится в заключении кабинета министров.

"Правительство не видит смысла в продолжении ситуации, при которой общественность в водится в заблуждение, и мы ожидаем от Верховного суда, что он отдает отчет в масштабах абсурда сложившейся ситуации", – отмечается в заключении.

13 июля состоится закрытое заседание Высшего суда справедливости, в ходе которого будет рассматриваться компромисс по вопросу о назначении нового главы ШАБАКа, а также апелляция против увольнения юридического советника правительства.