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Израиль

Шоссе Аялон будут закрывать по ночам из-за дорожных работ: список перекрестков

Транспорт
время публикации: 02 марта 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 14:16
Шоссе Аялон будут закрывать по ночам из-за дорожных работ: список перекрестков
Avshalom Sassoni/Flash90

Компания "Нетивей Аялон" сообщает, что в течение недели из-за инфраструктурных работ скоростная трасса 20 (шоссе Аялон) будет закрываться на разных участках в ночные часы. Изменения будут фигурировать в навигационной программе Waze и других навигационных программах.

В ночь на понедельник, 3 марта, Аялон Цафон будет перекрыт для движения транспорта от развязки А-Алаха до развязки Роках, участок будет закрыт в полночь (00:00), движение восстановится в понедельник в 05:00.

В ночь на среду будет перекрыта трасса Аялон Даром на участке от развязки А-Маапилим до развязки Роках, дорога будет закрыта для движения транспорта во вторник в полночь и откроется в среду в 05:00.

Дорожные работы ведутся в рамках модернизации скоростной трассы и создания выделенных полос для общественного транспорта. Проект "Нетивим Меирим" – "Скоростные дороги" – даст возможность пользователям пассажирского транспорта быстрее добираться до центров занятости в районе Тель-Авива.

Израиль
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