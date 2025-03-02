Шоссе Аялон будут закрывать по ночам из-за дорожных работ: список перекрестков

Компания "Нетивей Аялон" сообщает, что в течение недели из-за инфраструктурных работ скоростная трасса 20 (шоссе Аялон) будет закрываться на разных участках в ночные часы. Изменения будут фигурировать в навигационной программе Waze и других навигационных программах.

В ночь на понедельник, 3 марта, Аялон Цафон будет перекрыт для движения транспорта от развязки А-Алаха до развязки Роках, участок будет закрыт в полночь (00:00), движение восстановится в понедельник в 05:00.

В ночь на среду будет перекрыта трасса Аялон Даром на участке от развязки А-Маапилим до развязки Роках, дорога будет закрыта для движения транспорта во вторник в полночь и откроется в среду в 05:00.

Дорожные работы ведутся в рамках модернизации скоростной трассы и создания выделенных полос для общественного транспорта. Проект "Нетивим Меирим" – "Скоростные дороги" – даст возможность пользователям пассажирского транспорта быстрее добираться до центров занятости в районе Тель-Авива.