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Израиль

Автомобиль сбил маленького ребенка в Нетании, малыш в тяжелом состоянии

ДТП
Нетания
время публикации: 13 июля 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 16:17
Автомобиль сбил маленького ребенка в Нетании, малыш в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Шдерот Бен-Цви в Нетании автомобиль сбил ребенка в возрасте примерно пяти лет. Прибывшие на место аварии медики оказали неотложную помощь ребенку, получившему тяжелую черепно-мозговую травму.

На автомобиле интенсивной терапии он был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии.

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