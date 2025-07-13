Автомобиль сбил маленького ребенка в Нетании, малыш в тяжелом состоянии
время публикации: 13 июля 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 16:17
На улице Шдерот Бен-Цви в Нетании автомобиль сбил ребенка в возрасте примерно пяти лет. Прибывшие на место аварии медики оказали неотложную помощь ребенку, получившему тяжелую черепно-мозговую травму.
На автомобиле интенсивной терапии он был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии.
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