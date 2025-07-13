Автомобиль сбил маленького ребенка в Нетании, малыш в тяжелом состоянии

На улице Шдерот Бен-Цви в Нетании автомобиль сбил ребенка в возрасте примерно пяти лет. Прибывшие на место аварии медики оказали неотложную помощь ребенку, получившему тяжелую черепно-мозговую травму.

На автомобиле интенсивной терапии он был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии.