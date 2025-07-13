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Израиль

ЦАХАЛ будет уведомлять систему предупреждения о землетрясениях о планируемых взрывах

ЦАХАЛ
Землетрясения
время публикации: 13 июля 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 12:41
ЦАХАЛ будет уведомлять систему предупреждения о землетрясениях о планируемых взрывах
Ayal Margolin/Flash90

Министерство энергетики, Геологический институт Израиля и ЦАХАЛ согласовали процедуру предварительного оповещения о "громких" операциях Армии обороны Израиля, чтобы избежать ложного срабатывания Национальной системы предупреждения о землетрясениях "Труа", создающих панику среди населения.

Это решение было принято после рассылки предупреждений о землетрясении в октябре из-за осуществленного ЦАХАЛом взрыва туннеля "Хизбаллы" возле деревни Кила в Ливане: взрыв был такой силы, что сейсмодатчики приняли его за подземные толчки.

Подчеркивается, что система сработала правильно, но распространенное предупреждение вызвало панику среди населения. В ходе проведенного расследования выяснилось, что мощность взрыва, его близость к датчикам и отсутствие предупреждений о планируемой операции ЦАХАЛа привели к срабатыванию системы.

Вследствие этого процедуры, установленные в подобных случаях, были изменены, и теперь ЦАХАЛ будет заранее предупреждать о планируемых взрывах.

Израиль
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