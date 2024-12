ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по складу с ракетами, в Тартусе зафиксировано слабое землетрясение

В ночь на понедельник, 16 декабря, ЦАХАЛ продолжил уничтожать оружие и боеприпасы армии Асада. Израильские самолеты атаковали военные объекты в сирийских провинциях Латкия и Тартус, вызвав мощные взрывы.

Согласно сирийским источникам, в Тарусе целью атаки стал военная база сил ПВО и склад ракет "земля-земля". По данным сайта VolcanoDiscovery, в 00:48 по времени Дамаска в районе Тартуса были зафиксированы слабые подземные толчки магнитудой 3.0.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) называет удары, нанесенные ВВС ЦАХАЛа этой ночью, самыми мощными с 2012 года.

#BREAKING: Aftermath of a massive airstrike of the #Israel Air Force at a #Syrian missile base near #Tartus just a few minutes ago. Despite warnings of #Turkey, the #IDF continues its operations in #Syria in-order to ensure that No major weapons will be left for the #Turkish… pic.twitter.com/ocZa1crgRV