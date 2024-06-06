Маленькая девочка извлечена из запертой машины в Сдероте, ее реанимируют

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш в 12:07 поступило сообщение о маленьком ребенке, который продолжительное время провел в запертом автомобиле. Инцидент произошел на улице Бен-Иегуда в Сдероте.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказывают неотложную помощь пострадавшей, девочке в возрасте около двух лет. Малышка без сознания.

Информация уточняется.