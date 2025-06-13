Командующий ВВС ЦАХАЛа: "Наши действия на западе Ирана критически важны"
время публикации: 13 июня 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 18:52
Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар, осуществляющий руководство ударами по целям в Иране из командного пункта, заявил: "Наши действия на западе Ирана критически важны. Каждая пусковая установка, которую мы ликвидируем, это спасенные жизни израильтян".
Тем временем источники в Иране сообщают, что в последние часы взрывы были слышны в пригороде Тегерана, а также в районе Кума, где расположен завод по обогащению урана в Фордо.
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