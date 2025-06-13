В рамках оценки ситуации и в связи с началом операции "Народ как лев", ЦАХАЛ приступил к призыву резервистов из различных подразделений для решения задач в разных частях страны.

Армия обороны Израиля в ночь на 13 июня атаковала множество объектов на территории Ирана. Цель операции: нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Название операции: "Народ как лев" или "Восстающий лев".

Израильские ВВС осуществили несколько серий ударов по целям по всему Ирану. Были атакованы ядерные объекты, ракетные базы, авиабазы, ПВО, командные пункты, а также нанесены точечные удары по военному руководству.