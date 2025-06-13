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Израиль

Пожар на птицеферме в Мааян-Цви: на месте работает множество пожарных

Пожары
время публикации: 13 июня 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 11:33
Пожар на птицеферме в Мааян-Цви: на месте работает множество пожарных
Пожарно-спасательная служба Хадеры

Крупный пожар на птицеферме в поселке Мааян-Цви, на месте работает множество пожарных расчетов со станции пожарно-спасательной службы в Хадере.

Сообщается, что возгорание пока не удалось локализовать, пожарные стремятся не допустить распространения огня на соседние участки.

Причины пожара будут устанавливаться по завершении тушения.

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