Пожар на птицеферме в Мааян-Цви: на месте работает множество пожарных

Крупный пожар на птицеферме в поселке Мааян-Цви, на месте работает множество пожарных расчетов со станции пожарно-спасательной службы в Хадере.

Сообщается, что возгорание пока не удалось локализовать, пожарные стремятся не допустить распространения огня на соседние участки.

Причины пожара будут устанавливаться по завершении тушения.