Пожар на птицеферме в Мааян-Цви: на месте работает множество пожарных
время публикации: 13 июня 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 11:33
Крупный пожар на птицеферме в поселке Мааян-Цви, на месте работает множество пожарных расчетов со станции пожарно-спасательной службы в Хадере.
Сообщается, что возгорание пока не удалось локализовать, пожарные стремятся не допустить распространения огня на соседние участки.
Причины пожара будут устанавливаться по завершении тушения.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2025