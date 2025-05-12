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Израиль

ХАМАС держал Идана Александра в клетке, сковав по рукам и ногам

Заложники
ХАМАС
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 12 мая 2025 г., 23:22 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 23:26
Идан Александр после возвращения в Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как и при освобождении других заложников, сразу после возвращения на израильскую территорию с Иданом Александром побеседовали представители спецслужб об условиях, в которых он находился, о ХАМАСе и других заложниках. Некоторые подробности этой беседы стали известны телеканалу "Кан-11".

По данным телеканала, по словам Идана, в первые недели после взятия в заложники он подвергался пыткам и издевательствам. Его держали в туннеле, он полагает, что находился на юге сектора. Вместе с ним в туннеле, по крайней мере некоторое время, находились и другие израильские заложники.

Все время в плену он находился в клетке и был скован по рукам и ногам. Страдал от голода. По его словам, только в последние месяцы его стали кормить чуть лучше.

Израиль
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