ХАМАС держал Идана Александра в клетке, сковав по рукам и ногам

Как и при освобождении других заложников, сразу после возвращения на израильскую территорию с Иданом Александром побеседовали представители спецслужб об условиях, в которых он находился, о ХАМАСе и других заложниках. Некоторые подробности этой беседы стали известны телеканалу "Кан-11".

По данным телеканала, по словам Идана, в первые недели после взятия в заложники он подвергался пыткам и издевательствам. Его держали в туннеле, он полагает, что находился на юге сектора. Вместе с ним в туннеле, по крайней мере некоторое время, находились и другие израильские заложники.

Все время в плену он находился в клетке и был скован по рукам и ногам. Страдал от голода. По его словам, только в последние месяцы его стали кормить чуть лучше.