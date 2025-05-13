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Израиль

Виткофф встречается в больнице "Ихилов" с освобожденным заложником Иданом Александром

США
Заложники
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 13 мая 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 10:39
Виткофф встречается в больнице "Ихилов" с освобожденным заложником Иданом Александром
Фото: Коби Гидеон, GPO

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф утром 13 мая прибыл в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, чтобы встретиться с Иданом Александром – гражданином США и Израиля, который накануне был освобожден из плена ХАМАСа.

Виткофф прибыл в Израиль 12 мая, за несколько часов до освобождения Идана. Именно на его телефон поступил первый звонок от Идана после того, как он был освобожден. И спецпосланник Трампа передал телефон Яэль Александр – матери Идана.

В настоящее время выясняется, сможет ли Идан Александр вместе с Виткоффом и своими близкими вылететь в Катар для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Идан Александр, боец 51-го батальона бригады "Голани", был захвачен в плен террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года. На момент захвата ему было 19 лет. Он провел в плену 584 дня.

Израиль
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