Виткофф встречается в больнице "Ихилов" с освобожденным заложником Иданом Александром

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф утром 13 мая прибыл в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, чтобы встретиться с Иданом Александром – гражданином США и Израиля, который накануне был освобожден из плена ХАМАСа.

Виткофф прибыл в Израиль 12 мая, за несколько часов до освобождения Идана. Именно на его телефон поступил первый звонок от Идана после того, как он был освобожден. И спецпосланник Трампа передал телефон Яэль Александр – матери Идана.

В настоящее время выясняется, сможет ли Идан Александр вместе с Виткоффом и своими близкими вылететь в Катар для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Идан Александр, боец 51-го батальона бригады "Голани", был захвачен в плен террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года. На момент захвата ему было 19 лет. Он провел в плену 584 дня.