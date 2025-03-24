Шесть дней во главе правительства ХАМАСа: подробности ликвидации нового премьера террористов

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала подробности операции по точечной ликвидации нового главы правительства ХАМАСа в секторе Газы Исмаила Бархума.

В рамках совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был уничтожен террорист Исмаил Бархум, отвечавший за руководство и финансы в политбюро ХАМАСа и пошедший на повышение после ликвидации предыдущего главы правительства ХАМАСа Иссама Диба Абдаллы ад-Далиса 18 марта.

Бархум был центральной фигурой в политическом бюро ХАМАСа и принимал решения, напрямую влиявшие на террористическую деятельность группировки против сил ЦАХАЛа в секторе Газы. Он отвечал за руководство финансовыми потоками организации, включая направление средств для военного крыла ХАМАСа и финансирование планирования и реализации терактов против Израиля.

На эти средства финансировалось продолжение выживания ХАМАСа в секторе Газы, они использовались для приобретения оружия и оплаты "работы" террористов.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что Исмаил Бархум скрывался в больнице "Насер" в Хан-Юнисе: это очередной пример того, как террористическая организация ХАМАС нарушает международное право и захватывает гражданскую инфраструктуру, препятствуя возможности восстановления общественной жизни в секторе Газы и используя гражданское население и медицинский персонал в качестве живого щита для прикрытия террористической деятельности.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поздравил ЦАХАЛ и ШАБАК с проведением успешной операции по ликвидации нового главы правительства ХАМАСа в секторе Газы Исмаила Бархума. ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат действовать против террористической организации ХАМАС, устраняя любую угрозу для граждан Израиля.

Краткая история ликвидаций лидеров арабского террора. Дополнено

Исмаил Бархум ("Абу Мухаммад") был введен в состав политбюро ХАМАСа в марте 2021 года. Он возглавлял "Ассоциацию благотворительных учреждений ХАМАСа" – структуру, которая курировала около 400 благотворительных организаций по всему миру, переводивших средства ХАМАСу. Заняв пост главы правительства ХАМАСа 18 марта 2025 года, он выбрал в качестве офиса палату в больнице "Насер" в Хан-Юнисе, где и был уничтожен.