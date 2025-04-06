Министр обороны опубликовал переписку главарей ХАМАСа с Тегераном

Министр обороны Исраэль Кац опубликовал переписку лидеров ХАМАСа и Тегерана, которая доказывает причастность Ирана к "резне 7 октября".

В письме, под которым стоят подписи Яхьи Синуара, Мухаммада Дэйфа и Маруана Иссы, главари ХАМАСа просят у Ирана 500 миллионов долларов на "уничтожение Израиля" и "изменение облика" региона.

Исраэль Кац пишет, что Синуар и Дэйф просили выплатить им требуемую сумму в течение двух лет, и эта просьба была выполнена Тегераном. Письмо адресовано командиру военного подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции "Кудс".

А письмо террористов, в котором они просили о финансовой поддержке, заканчивается словами: "Мы обещаем и уверяем вас, что мы не потратим впустую ни копейки, и не пожалеем сил для достижения священной цели…. Скоро мы отпразднуем победу во время нашей встречи в Аль-Аксе, освобожденной и очищенной, если на то будет воля Аллаха".

По словам министра обороны, он ознакомился с этим документом во время визита в подразделение "АМШАТ", специализирующееся на сборе документов и технических трофеев. Подразделение было создано после начала войны "Железные мечи" и состоит из резервистов, обладающих необходимыми техническими специальностями.

Барак Равид, обозреватель Axios и Walla News, в своем Х-блоге отмечает, что после 30 января это письмо Синуара уже трижды публиковалось в израильских СМИ.