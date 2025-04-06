Министр обороны опубликовал переписку главарей ХАМАСа с Тегераном
Министр обороны Исраэль Кац опубликовал переписку лидеров ХАМАСа и Тегерана, которая доказывает причастность Ирана к "резне 7 октября".
В письме, под которым стоят подписи Яхьи Синуара, Мухаммада Дэйфа и Маруана Иссы, главари ХАМАСа просят у Ирана 500 миллионов долларов на "уничтожение Израиля" и "изменение облика" региона.
Исраэль Кац пишет, что Синуар и Дэйф просили выплатить им требуемую сумму в течение двух лет, и эта просьба была выполнена Тегераном. Письмо адресовано командиру военного подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции "Кудс".
А письмо террористов, в котором они просили о финансовой поддержке, заканчивается словами: "Мы обещаем и уверяем вас, что мы не потратим впустую ни копейки, и не пожалеем сил для достижения священной цели…. Скоро мы отпразднуем победу во время нашей встречи в Аль-Аксе, освобожденной и очищенной, если на то будет воля Аллаха".
По словам министра обороны, он ознакомился с этим документом во время визита в подразделение "АМШАТ", специализирующееся на сборе документов и технических трофеев. Подразделение было создано после начала войны "Железные мечи" и состоит из резервистов, обладающих необходимыми техническими специальностями.
Барак Равид, обозреватель Axios и Walla News, в своем Х-блоге отмечает, что после 30 января это письмо Синуара уже трижды публиковалось в израильских СМИ.
היום בביקורי ביחידת המודיעין אמש"ט חשפתי לראשונה מסמך תלכיד שיחות שנמצא במנהרות בכירי חמאס בעזה, שמוכיח קשר ישיר בין איראן לבין יחיא סינוואר ומוחמד דף ואת תמיכת איראן בתוכנית החמאס להשמדת ישראל ובטבח ה-7 באוקטובר.
במסמך הם דורשים ממפקד כוח קודס של משמרות המהפכה להעביר 500 מיליון… pic.twitter.com/BMrQRPOt0S— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 6, 2025