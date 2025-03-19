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Израиль

Уничтожены еще несколько лидеров ХАМАСа в Газе

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 марта 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 16:01
Уничтожены еще несколько лидеров ХАМАСа в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа
Уничтожены еще несколько лидеров ХАМАСа в Газе
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации ряда лидеров террористов ХАМАСа за последние сутки в ходе операции в Газе "Сила и меч".

Сообщается, что были уничтожены: 1) Ясир Мухаммад Харб Муса – член политбюро ХАМАСа, министр безопасности и министр развития Газы, близкий соратник Яхьи Синуара (о его ликвидации источники в Газе сообщали еще 18 марта, но ЦАХАЛ подтвердил только сегодня), 2) Мухаммад Джамаси – глава чрезвычайного комитета ХАМАСа в Газе.

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18 марта также сообщалось, что ликвидированы: Иссам Диб Абдалла ад-Далис – член правительства ХАМАСа и фактический глава правительства ХАМАСа, занявший этот пост после ликвидации в июле 2024 года Рухи Маштаэ; Махмуд Марзук Ахмад Абу-Уатфа, занимавший должность министра внутренних дел в правительстве ХАМАСа и отвечавший за внутренние силы безопасности группировки и их использование в террористических целях; Бахджат Хасан Мухаммад Абу-Султан – глава аппарата внутренней безопасности террористической организации ХАМАС; Ахмад Омар Абдалла аль-Хатта – занимал должность министра юстиции в правительстве террористической организации ХАМАС; пресс-секретарь ХАМАСа Мушир аль-Масри; "Абу Хамза" – спикер "Бригад Аль-Кудса"; Мухаммад Махмуд аль-Батран командовавший ракетными силами "Бригад Насера Салах ад-Дина" (военное крыло "Комитетов народного сопротивления") и др.

В ряде случаев вместе с лидерами террористов погибали их семьи. Известны также случаи, когда в результате ударов по зданиям семьи погибали, а лидеры террора оказывались в другом месте.

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