"Кан": до конца недели состоится допрос главы администрации Нетаниягу

13 ноября корпорация "Кан" сообщила, что допрос главы Цахи Бравермана, главы администрации премьер-министра, состоится до конца нынешней недели.

Допрос состоится с разрешения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары и государственного прокурора Амита Исмана.

После этого будет подана просьба о снятии судебного запрета на публикацию деталей дела.

10 ноября было разрешено к публикации, что в эпицентре скандала, связанного с подозрением по поводу шантажа офицера, работавшего с канцелярией главы правительства Биньямина Нетаниягу, находится глава штаба премьера Цахи Браверман.

Как сообщал "Кан", в канцелярию начальника генерального штаба ЦАХАЛа поступило крайне необычное обращение. В нем говорилось, что в распоряжении канцелярии Нетаниягу находятся личные и деликатные материалы и документы, касающиеся офицера ЦАХАЛа, работавшего в тесном контакте с канцелярией Нетаниягу. Из поданной жалобы следовало, что некто в канцелярии пытается шантажировать офицера самим фактом удержания документов и использования их тем или иным способом.

Позднее двокаты Цахи Бравермана направили письмо корпорации "Кан". В письме содержалось предупреждение о намерении подать иск за клевету и подстрекательство.

Адвокаты Бравермана заявили, что все сведения, содержащиеся в публикации журналиста "Кан" Михаэля Шемеша, неверны, и "являются не только клеветой, но и подстрекательством в период войны".

Адвокаты Бравермана утверждали, что в его распоряжении нет никакого документа, и он никого не шантажирует. В то же время, стоит отметить, что факт расследования в письме не опровергался.