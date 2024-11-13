"Исламский джихад" опубликовал новое видео с заложником Александром Труфановым

Террористическая организация "Исламский джихад" в качестве акта психологического давления опубликовала новое видео с похищенным в "черную субботу" 7 октября Александром Труфановым.

Труфанов подтвердил, что его по-прежнему удерживают боевики "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"). В своем выступлении он упомянул, что после начала войны прошло больше года, то есть видео было снято недавно.

Обращаясь к израильским гражданам, а не к властям Израиля, Труфанов говорит, что у заложников, как и у всех жителей Газы, не хватает еды и питья "из-за закрытых КПП". Он говорит о том, что боевики "Исламского джихада" охраняют заложников, что некоторые охранники были ранены или убиты, что многие заложники погибли во время этой войны. Он призывает выходить на демонстрации, добиваясь от правительства Израиля "сделки по обмену".

Прошлые видео с Труфановым "Исламский джихад" публиковал в мае.

Александр Труфанов, гражданин Израиля и России, был похищен из своего дома в кибуце Нир-Оз вместе с его матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Три женщины были освобождены в ходе сделки с террористами в ноябре прошлого года после 54 дней плена. Александр остается в плену уже более 400 дней.