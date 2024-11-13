ЦАХАЛ: ночью в Бейруте были атакованы штаб и склады "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ подтверждает, что в ночь на 13 ноября в Дахии, на юге Бейрута, были атакованы объекты "Хизбаллы". В сообщении сказано, что целями были штаб и склады террористической организации.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что все военные объекты "Хизбаллы" располагались в гражданских районах. При этом подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.