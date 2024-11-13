ЦАХАЛ: ночью в Бейруте были атакованы штаб и склады "Хизбаллы". Видео
время публикации: 13 ноября 2024 г., 09:22 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 09:24
ЦАХАЛ подтверждает, что в ночь на 13 ноября в Дахии, на юге Бейрута, были атакованы объекты "Хизбаллы". В сообщении сказано, что целями были штаб и склады террористической организации.
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что все военные объекты "Хизбаллы" располагались в гражданских районах. При этом подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.
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