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Израиль

ЦАХАЛ объявил о четвертой за сутки волны авиаударов по "Хизбалле" в Бейруте

время публикации: 13 ноября 2024 г., 15:33 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 15:44
ЦАХАЛ объявил о четвертой за сутки волны авиаударов по "Хизбалле" в Бейруте
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает об очередной (четвертой за сутки) волне авиаударов по целям в Дахии, на юге Бейрута. Были атакованы склады оружия, штабы террористов и ракетная батарея "Хизбаллы".

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что все военные объекты "Хизбаллы" располагались в гражданских районах. При этом подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.

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