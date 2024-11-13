ЦАХАЛ объявил о четвертой за сутки волны авиаударов по "Хизбалле" в Бейруте

ЦАХАЛ сообщает об очередной (четвертой за сутки) волне авиаударов по целям в Дахии, на юге Бейрута. Были атакованы склады оружия, штабы террористов и ракетная батарея "Хизбаллы".

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что все военные объекты "Хизбаллы" располагались в гражданских районах. При этом подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.