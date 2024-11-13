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Израиль

БАГАЦ разрешил к публикации имя обвиняемого в сексуализированном насилии против подростков

время публикации: 13 ноября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 15:31
БАГАЦ разрешил к публикации имя обвиняемого в сексуализированном насилии против подростков
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости разрешил опубликовать имя обвиняемого во множестве случаев сексуализированного насилия в отношении подростков в возрасте от 13 лет: это 48-летний Ицхак Лахмани из поселка Падуэль.

В обвинительном заключении против него, поданном в окружной суд Тель-Авива, Лахмани обвиняется в шести эпизодах сексуализированного насилия в отношении двух жертв в возрасте от 13 до 18 лет: обвиняемый был более чем на 20 лет старше своих жертв.

Ему вменяется множество случаев содомии в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста и в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, развратные действия, сексуальные домогательства и другие преступления.

Обвинительное заключение против Ицхака Лахмани было подано в июле текущего года, но обвиняемый подал апелляцию с требованием запретить публиковать его имя. Мировой суд апелляцию отклонил, окружной суд апелляцию отклонил, после чего Лахмани обратился в БАГАЦ – который также отклонил его апелляцию и позволил публикацию имени обвиняемого.

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