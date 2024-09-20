Смягчение дискурса: протестующие вновь раздали листовки в синагоге, где молится Юлий Эдельштейн

Активисты штаба борьбы за освобождение похищенных и члены семей израильтян, находящихся в заложниках у террористов ХАМАСа, через неделю после задержания двух женщин, которые проникли в синагогу в Герцлии и разложили в ней листовки, вместе с депутатом Наамой Лазими вновь пришли в ту же синагогу – на этот раз по согласованию с ее работниками.

Как сообщает Ynet, гостей тепло встретили, побеседовали с ними, позволили разложить листовки на столах синагоги, а габай (служка синагоги) сообщил им, что перед праздником Рош а-Шана будут вынесены книги Торы, на которых напишут имена похищенных, погибших и названия населенных пунктов, подвергшихся нападению террористов в "черную субботу" 7 сентября.

Листовки были созданы представителями движения "Верующие левые" ("А-смоль а-Эмуни"), и в них содержатся цитаты мудрецов, связанные с заповедью "выкупа плененных". В листовках указано, что авторитетные раввины Овадья Йосеф, Йосеф Шалом Эльяшив и Шауль Исраэли неоднократно говорили, что необходимо спасать пленников даже ценой будущей возрастающей опасности, если жизням пленников грозит опасность.

Напомним, в прошлую субботу полиция задержала двух женщин, которые вошли в синагогу в Герцлии, где молится депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, когда в синагоге никого не было, и разложили листовки с требованием немедленного освобождения пленников. В листовках напоминали, что когда-то Эдельштейн и сам находился в тюрьме в СССР за свою произраильскую и просионистскую деятельность, и от Узника Сиона демонстранты ожидали "большего снисхождения" к похищенным террористами.