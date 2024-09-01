Полиция использовала шоковые гранаты в Тель-Авиве, ранена депутат Кнессета Лазими

Полиция использовала шоковые гранаты для того, чтобы оттеснить демонстрантов с шоссе Аялон в Тель-Авиве.

По информации сайта Ynet несколько человек получили ранения в результате применения шоковых гранат, среди раненых депутат Кнессета от партии "Авода" Наама Лазими. До этого полиция использовала водометы.

Пресс-служба правоохранительных органов подтвердила, что в Тель-Авиве полиция использует спецсредства для разгона толпы. Полиция сообщает, что участники беспорядков оказывают активное сопротивление.

Ранее полиция сообщала, что в столкновениях с демонстрантами травму получила полицейская, она потеряла сознание, и была доставлена в больницу.

В 23:25 полиция сообщила, что Аялон в южном направлении открыт для движения транспорта.