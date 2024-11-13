Военнослужащий-резервист спас сову-сплюшку, которую сбила машина

Военнослужащий резерва Таль Нив, который служит в подразделении военных следопытов, вышел на короткий отпуск. По дороге от Рамот-Менаше к Мишмар а-Эмек он увидел на дороге обыкновенную сплюшку, которая стояла посередине дороги на разделительной полосе с закрытыми глазами.

Таль остановил машину на обочине и подошел к сове. Он понял, что его подозрения не были напрасными: сова не могла летать, и было понятно, что она находится в опасности, и если резервист оставит ее, птица может погибнуть.

Он подобрал сплюшку и в ту же ночь привез ее в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане. Ветеринар Эльад Смит, проверив сову, обнаружил у нее признаки серьезной черепно-мозговой травмы, в результате которой пострадал ее левый глаз.

Судя по симптомам и характеру травмы, сплюшку сбил автомобиль, проезжавший по той же дороге за некоторое время до Таля Нива. Рентген показал, что незамеченных переломов у птицы нет, и это стало обнадеживающим признаком, отмечает пресс-служба зоопарка "Сафари".

Сова получила необходимые лекарства, до своего выздоровления она будет госпитализирована в стационаре больницы для диких животных, и если ее состояние позволит, после полного выздоровления сплюшка вернется на свободу. Ветеринары отмечают, что в случае черепно-мозговых травм время начала лечения критически важно, но они все же надеются, что их пернатой пациентке скоро станет лучше.