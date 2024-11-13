Штаб национальной безопасности снизил уровень угрозы поездок израильтян в Шри-Ланку

Штаб национальной безопасности сообщил о снижении угрозы для израильтян во время путешествий в Шри-Ланку. Предупреждение о возможности нападений на израильтян в этой стране было опубликовано 23 октября.

В соответствии с новым сообщением ШНБ, после оценки ситуации, в ходе которой рассматривались принятые местными властями меры безопасности, аресты нескольких боевиков-террористов, было принято решение снизить уровень угрозы для израильтян на юго-западе Шри-Ланки до третьего (умеренный), а в остальных районах страны до второго (эпизодические угрозы).