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Израиль

Штаб национальной безопасности снизил уровень угрозы поездок израильтян в Шри-Ланку

время публикации: 13 ноября 2024 г., 21:05 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 21:12
Штаб национальной безопасности снизил уровень угрозы поездок израильтян в Шри-Ланку
Moshe Shai/FLASH90

Штаб национальной безопасности сообщил о снижении угрозы для израильтян во время путешествий в Шри-Ланку. Предупреждение о возможности нападений на израильтян в этой стране было опубликовано 23 октября.

В соответствии с новым сообщением ШНБ, после оценки ситуации, в ходе которой рассматривались принятые местными властями меры безопасности, аресты нескольких боевиков-террористов, было принято решение снизить уровень угрозы для израильтян на юго-западе Шри-Ланки до третьего (умеренный), а в остальных районах страны до второго (эпизодические угрозы).

Израиль
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