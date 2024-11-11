Штаб национальной безопасности: предупреждений о возможных нападениях в Амстердаме не было

Штаб национальной безопасности, комментируя сообщения в СМИ и в социальных сетях о том, что перед поездкой израильских болельщиков в Амстердам не были опубликованы предупреждения о возможности нападений, подчеркивает: в своей работе Штаб полагается на данные разведки и служб безопасности.

Перед массовыми нападениями на израильтян в Амстердаме Штаб национальной безопасности не располагал какими-либо предупреждениями о готовящихся провокациях и вспышке антиизраильских настроений в Нидерландах.

В соответствии с изменившейся ситуацией, Штаб опубликовал соответствующее предупреждение об угрозе нападений на израильтян за границей во время спортивных и культурных мероприятий.

"Ближайшую неделю следует строжайшим образом избегать посещения спортивных и культурных мероприятий с участием израильтян за рубежом, и особенно это касается предстоящего матча сборной Израиля в Париже", – говорится в сообщении.

ШНБ предупреждает, что группы, готовящие нападения на израильтян, выявлены в Брюсселе, Париже, Амстердаме, а также в центральных городах Великобритании.

Рекомендация была выпущена после того, как в ночь на 8 ноября в Амстердаме подверглись нападениям болельщики тель-авивской команды "Маккаби", которая играла с амстердамским "Аяксом". Среди израильтян были пострадавшие. Полиция Амстердама задержала более 60 человек, которые вскоре были освобождены.