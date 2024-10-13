Палестинский нелегал пробирался в дома к женщинам и оставлял записки

Сотрудники полиции Глилот арестовали 35-летнего палестинца, нелегально находящегося на территории Израиля, который пробирался к женщинам домой и оставлял им записки. Суд продлил срок его предварительного содержания, полиция занимается розыском дополнительных жертв.

По данным пресс-службы полиции, 8 октября поступило сообщение о бегстве грабителя из квартиры на улице Хесс в Герцлии. Подательница жалобы рассказала, что утром 7 октября, когда она спала в своей постели, подозреваемый влез в ее квартиру. Она проснулась от того, что он прикасался к ней, и увидев, что женщина проснулась, подозреваемый сбежал. На следующий день, вернувшись домой, женщина обнаружила записку от грабителя.

Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия, им удалось установить местонахождение подозреваемого, и на следующий день он был задержан. Вначале он пытался скрыться, а затем пытался выдать себя за другого человека.

В полиции полагают, что он причастен к еще нескольким подобным случаям, когда подозреваемый без разрешения проникал в дома женщин и оставлял им записки. Суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 14 октября. Полиция работает над поиском других жертв.

Следствие обращается к общественности с просьбой: если вы или ваши близкие пострадали от действий подозреваемого или стали жертвой подобного преступления, следует обратиться в ближайшее отделение полиции и сообщить об этом.