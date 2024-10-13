Житель Ришон ле-Циона вломился в квартиру спящей соседки и попытался ее изнасиловать

Мировой суд Петах-Тиквы продлил срок содержания под стражей жителя Ришон ле-Циона в возрасте около 50 лет, который подозревается в незаконном проникновении в квартиру соседки и попытке изнасиловать женщину, когда она спала.

Женщина обратилась в полицию в пятницу, 11 октября, сообщив, что ее сосед вломился в ее квартиру и совершил развратные действия, пока она спала. Расследование по этому делу продолжается.