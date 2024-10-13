x
13 октября 2024
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2024
|
13 октября 2024
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Ришон ле-Циона вломился в квартиру спящей соседки и попытался ее изнасиловать

время публикации: 13 октября 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 15:58
Житель Ришон ле-Циона вломился в квартиру спящей соседки и попытался ее изнасиловать
Flash90. Фото: М.Шай

Мировой суд Петах-Тиквы продлил срок содержания под стражей жителя Ришон ле-Циона в возрасте около 50 лет, который подозревается в незаконном проникновении в квартиру соседки и попытке изнасиловать женщину, когда она спала.

Женщина обратилась в полицию в пятницу, 11 октября, сообщив, что ее сосед вломился в ее квартиру и совершил развратные действия, пока она спала. Расследование по этому делу продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2024

Два араба подозреваются в изнасиловании туристки. Их адвокат: "Они просто развлекались"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2024

Обвинение: похитил с "месибат тева" пьяного подростка, отвез к себе домой и изнасиловал
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

Женщина приняла эвакуированных в своем доме и стала жертвой серии изнасилований
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2024

В Тель-Авиве по подозрению в изнасиловании задержан 13-летний мальчик, жертве восемь лет