Житель Ришон ле-Циона вломился в квартиру спящей соседки и попытался ее изнасиловать
время публикации: 13 октября 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 15:58
Мировой суд Петах-Тиквы продлил срок содержания под стражей жителя Ришон ле-Циона в возрасте около 50 лет, который подозревается в незаконном проникновении в квартиру соседки и попытке изнасиловать женщину, когда она спала.
Женщина обратилась в полицию в пятницу, 11 октября, сообщив, что ее сосед вломился в ее квартиру и совершил развратные действия, пока она спала. Расследование по этому делу продолжается.
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