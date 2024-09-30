БАГАЦ отклонил апелляцию против удерживания трупа террориста: его можно обменять

Высший суд справедливости отклонил апелляцию против удерживания службами безопасности трупа террориста Уалида Даки, который принимал участие в похищении и убийстве военнослужащего ЦАХАЛа Моше Тамама в 1984 году и умер в израильской тюрьме в апреле текущего года.

Близкие Моше Тамама поприветствовали это решение: адвокат Иегуда Фуа, председатель правозащитного движения "Бцалмо", которое представляло интересы семьи погибшего военнослужащего, подчеркнул, что сохранить труп террориста, пока не возвращены все похищенные, – это долг Государства Израиль.

Уалид Дака был обладателем израильского паспорта, до ареста проживал в поселке Бака аль-Гарбия. В 1986 году был приговорен к пожизненному заключению за причастность к убийству израильского военнослужащего Моше Тамама. В связи с обнаруженным у него онкологическим заболеванием Дака несколько раз подавал просьбу о досрочном освобождении, но каждый раз получал отказ на основании несоответствия условиям досрочного освобождения.

В 2023 году он должен был выйти на свободу, но ему прибавили еще два года за контрабанду мобильных телефонов в тюрьму "Кциот". В мае 2023 года он подал очередное прошение о досрочном освобождении. И хотя офицер тюремной медслужбы в своем заключении написал, что Даке осталось жить всего несколько месяцев, его просьбы вновь была отклонена.

Террорист скончался от рака в больнице "Асаф а-Рофе" 7 апреля в возрасте 62 лет.

Палестинские информационные агентства "Шехаб" и "Палестинский информационный центр" называют его одним из самых видных деятелей палестинского сопротивления, они напоминают, что, находясь в заключении, он написал и выпустил несколько книг, в том числе "Дневники сопротивления в Дженине", "Параллельное время" и книгу для юношества "Тайная история меча". В сообщениях указывали, что причиной его смерти стала "халатность Израиля" и жестокое обращение.