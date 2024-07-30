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Израиль

Движение "Хонейну": террорист "Нухбы" пытался отнять у охраны электрошокер и был травмирован

время публикации: 30 июля 2024 г., 16:12 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 16:24
Движение "Хонейну": террорист "Нухбы" пытался отнять у охраны электрошокер и был травмирован
Chaim Goldberg/Flash90

Издание религиозного сионизма "Сругим" сообщает подробности инцидента, в ходе которого террорист "Нухбы" получил травмы, ставшие причиной ареста девятерых резервистов "подразделения 100".

По информации движения "Хонейну", инцидент начался с того, что террорист "Нухбы", командир ХАМАСа из Джебалии, напал на охранников, пытаясь выхватить у них электрошокер, и ранил одного из охранников. Лишь благодаря решимости охранников им удалось взять заключенного под контроль, и в процессе этого он, по утверждению источника, и получил травму.

Адвокаты Ади Кейдар и Нати Ром, представляющие интересы подозреваемых резервистов, сообщили, что их подзащитные были вызваны на подмогу охранникам и подверглись нападению. "Это прискорбный случай, когда солдаты месяцами служат, выполняя работу, которую не сделает вместо них никто – ни военная полиция, ни прокуратура, ни другие чиновники", – указывают адвокаты.

Израиль
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