Движение "Хонейну": террорист "Нухбы" пытался отнять у охраны электрошокер и был травмирован

Издание религиозного сионизма "Сругим" сообщает подробности инцидента, в ходе которого террорист "Нухбы" получил травмы, ставшие причиной ареста девятерых резервистов "подразделения 100".

По информации движения "Хонейну", инцидент начался с того, что террорист "Нухбы", командир ХАМАСа из Джебалии, напал на охранников, пытаясь выхватить у них электрошокер, и ранил одного из охранников. Лишь благодаря решимости охранников им удалось взять заключенного под контроль, и в процессе этого он, по утверждению источника, и получил травму.

Адвокаты Ади Кейдар и Нати Ром, представляющие интересы подозреваемых резервистов, сообщили, что их подзащитные были вызваны на подмогу охранникам и подверглись нападению. "Это прискорбный случай, когда солдаты месяцами служат, выполняя работу, которую не сделает вместо них никто – ни военная полиция, ни прокуратура, ни другие чиновники", – указывают адвокаты.