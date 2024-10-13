Житель Раананы напал на свою пожилую мать с ножом, он задержан

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о случае домашнего насилия в квартире в Раанане, где женщина в возрасте около 80 лет получила ножевые ранения средней степени тяжести.

Пострадавшая была доставлена в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, медики также сообщили о случившимся в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении – им оказался сын пострадавшей, мужчина в возрасте около 50 лет. По завершении допроса будет принято решение о подаче просьбы о продлении срока его содержания под стражей.