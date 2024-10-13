Житель Раананы напал на свою пожилую мать с ножом, он задержан
время публикации: 13 октября 2024 г., 18:18 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 18:18
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о случае домашнего насилия в квартире в Раанане, где женщина в возрасте около 80 лет получила ножевые ранения средней степени тяжести.
Пострадавшая была доставлена в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, медики также сообщили о случившимся в полицию.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении – им оказался сын пострадавшей, мужчина в возрасте около 50 лет. По завершении допроса будет принято решение о подаче просьбы о продлении срока его содержания под стражей.
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