Биньямин Нетаниягу примет участие в "саммите мира" в Шарм аш-Шейхе

Канцелярия президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси официально подтвердила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу примет участие в "мирном саммите", который пройдет во второй половине дня 13 октября.

Во время визита Трампа в Кнессет Нетаниягу в присутствии американского президента провел телефонный разговор с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В ходе беседы обсуждался вопрос о приглашении главы правительства Израиля.

СМИ не исключают, что он прибудет на конференцию на самолете президента США Дональда Трампа. Согласно другой информации, к экстренному вылету готовят самолет израильского премьер-министра "Канаф Цион".

Сопредседателями саммита, призванного положить конец войне между Израилем и ХАМАСом, выступят Трамп и ас-Сиси. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, в его работе примут участие представители 30 государств и международных организаций. Первоначально участие Израиля не предусматривалась.

Как ожидается, прибудут на конференцию канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Греции, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Ожидают в Шарм аш-Шейхе короля Иордании Абдаллу Второго, короля Бахрейна Хамада, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, заместителя иностранных дел Индии Кирти Вардана Сингха.

На данный момент неизвестно, что будет представлять Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Президент Трамп также пригласил на саммит президента Ирана Масуда Пезешкиана. Это приглашение было отклонено.