13 октября 2025

Израиль

Президент США прибыл в Кнессет: "Война окончена"

Дональд Трамп
Кнессет
время публикации: 13 октября 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 11:22
Президент США прибыл в Кнессет
Noam Revkin Fenton/Flash90

Президент США Дональд Трамп прибыл в Кнессет в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары.

Трамп оставил запись в гостевой книге Кнессета: "Новое начало, большая честь".

Спикер Кнессета Амир Охана пригласил его в зал пленарных заседаний.

Прибытие Трампа совпало по времени с процессом освобождения заложников в Газе. На момент его прибытия в Кнессет семь освобожденных заложников уже были в Израиле, а еще 13 были переданы представителям "Красного Креста".

В Кнессете Трамп сказал несколько фраз представителям СМИ, назвав сегодняшний день "великим". Американский президент заявил, что война окончена. Он также сказал, что "ХАМАС будет придерживаться договора".

Визит будет кратким. Он должен завершиться около 13:00. Из Израиля Трамп направится в Шарм аш-Шейх на церемонию подписания соглашения по Газе.

В период визита Трампа шоссе №1, от "Бен-Гуриона" до Иерусалима, закрыто для движения транспортных средств в обоих направлениях и откроется только по завершении визита Трампа в Израиль. Для проезда в Иерусалим можно использовать следующие альтернативные маршруты: шоссе 443, шоссе 386, шоссе 395, шоссе 60, шоссе 90. Рекомендуется использовать Waze.

Полиция Израиля обращает особое внимание СМИ и общественности на то, что во время визита Трампа эксплуатация любых воздушных транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты, над аэропортом Бен-Гурион и Иерусалимом строго запрещена.

Визит Трампа в Израиль привел к проблемам в международном аэропорту "Бен-Гурион" и на подъездах к нему. Администрация аэропортов Израиля предупреждала о проблемах с движением автотранспорта с 06:00 до 14:00 на подъездах к "Бен-Гуриону" и просила пассажиров приезжать не менее чем за 4 часа до вылета, по возможности пользуясь поездом. Такси и трансферные службы в районе аэропорта не будут работать до 14:00. В службе информации "Бен-Гуриона" рекомендуют проверять онлайн-табло и сообщения перевозчиков.

