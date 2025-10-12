Глава ПА Аббас примет участие в "саммите мира" президента Трампа

Агентство Maan подтверждает сообщения арабских СМИ, согласно которым председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас примет участие в "саммите мира", который пройдет 13 октября в египетском Шарм аш-Шейхе.

Сопредседателями саммита, призванного положить конец войне между Израилем и ХАМАСом, выступят президент США Дональд Трамп и президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси. На него приглашены лидеры более чем 20 государств, однако представителей Израиля и ХАМАСа на встрече не будет.

"Цель саммита – положить конец войне в секторе Газы, поддержать усилия по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке, открыть новую страницу региональной безопасности", – говорится в заявлении канцелярии египетского президента.

Как ожидается, прибудут на конференцию канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Греции, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Ожидают в Шарм аш-Шейхе короля Иордании Абдаллу Второго, короля Бахрейна Хамада, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, заместителя иностранных дел Индии Кирти Вардана Сингха.

На данный момент неизвестно, что будет представлять Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Президент Трамп также пригласил на саммит президента Ирана Масуда Пезешкиана. Это приглашение было отклонено.